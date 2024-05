Sixième succès en contre-la-montre pour Ganna au Giro: "Une journée chargée en émotions"

Ganna a signé sa sixième victoire sur un contre-la-montre du Tour d'Italie après trois succès lors de l'édition 2020 (1re, 14e et 21e étapes) et deux lors de l'édition 2021 (1re et 21 étapes).

"Ca me fait plaisir, surtout qu'avec l'équipe, on se repositionne un peu au classement général. On va voir demain, ce sera une journée très difficile avant d'entamer la dernière semaine durant laquelle on devrait tout donner, se battre avec nos tripes."

Dimanche, les coureurs prendront part à la 15e étape longue de 222 km entre Manerba del Garda et Livigno. Cette étape montagneuse comportera de multiples ascensions dont cinq cols : Lodrino (3e cat. à 4,4% sur 7,6 km), Colle di San Zeno (2e cat. à 6,7% de moyenne sur 13,7 km), Passo del Mortirolo (1re cat. à 7,7% sur 12,6 km), Passo di Foscagno (1re cat. à 6,3% sur 14,6 km) et la montée finale jusqu'à Mottolino (1re cat. à 7,7% sur 4,6 km).