Skjelmose enlève son premier succès de la saison: "Pas de la plus belle des manières"

"Je suis très heureux et surpris", a déclaré Skjelmose après sa victoire. "Je me suis senti assez bien toute la journée, mais les jours comme aujourd'hui sont un peu spéciaux, parce qu'il faut beaucoup de chance. Une fois que l'échappée avec Mads (son coéquipier Pedersen, ndlr) a été rattrapée, l'équipe a parfaitement travaillé en ma faveur, ce qui a réduit la dose de chance dont j'avais besoin."

Skjelmose s'est porté à l'avant avec deux autres coureurs dans le final difficile. "Je pensais que Remco Evenepoel ou Primoz Roglic, ou quelqu'un parmi les autres coureurs du classement général, comblerait l'écart (sur l'échappé Matteo Jorgenson, ndlr). Mais quand j'ai commencé à chasser un peu moi-même, ils m'ont laissé rouler. Ils m'ont donné quelques mètres et j'ai continué. Brandon (McNulty) m'a rejoint, et ensemble nous avons pu revenir sur Matteo. Ensuite, j'ai gagné d'une manière un peu particulière : j'ai pu jouer un petit jeu parce que j'étais plus loin dans le classement. Ce n'est pas la plus belle façon de gagner, mais les autres étaient plus forts que moi."