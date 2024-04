Skjelmose, témoin oculaire, et un cycliste local sur l'accident: "Une route très bosselée"

Le Danois Mattias Skjelmose a été l'un des témoins de la lourde chute survenue lors de la quatrième étape du Tour du Pays basque, jeudi. Après coup, il a indiqué que le revêtement irrégulier et bosselé (combiné à la vitesse élevée) en était la cause. Ce mauvais revêtement a été confirmé par le coureur local Mikel Bizkarra.

Skjelmose a vu la lourde chute de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic se produire devant lui: "C'était dans la descente de la première montée raide. La route était très bosselée et nous nous battions pour les positions. Malheureusement, nous sommes allés un peu trop vite sur cette route. Certains coureurs ont chuté. C'est très regrettable. Et ce n'est la faute de personne, je pense."

Le coureur cycliste professionnel local, Mikel Bizkarra, a confirmé le mauvais été de la route sur X: "Sur cette route, il y a beaucoup de racines d'arbres sur l'asphalte, ce qui rend la route très bosselée. On ne les voit pas, mais sans s'en rendre compte, on rebondit sur la route et si on n'a pas une bonne prise sur le guidon, il est facile d'être projeté dans l'air." Bizkarra ne fait pas partie du peloton de ce Tour du Pays basque.