Sofie van Rooijen s'impose au sprint

Sofie van Rooijen (VolkerWessels) a remporté vendredi soir la troisième édition de la Kortrijk Koerse (WE 1.1), une course de 118 kilomètres avec départ et arrivée à Courtrai. La Néerlandaise de 22 ans s'est imposée dans un sprint massif, devançant l'Italienne Chiara Consonni (UAE DT) et la Polonaise Daria Pikulik (Human Powered Health).