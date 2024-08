Soren Waerenskjold reconduit son titre, Arnaud Démare remporte la 4e et dernière étape

Après son sacre en 2023, le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) a remporté la 38e édition du Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine cycliste (2.1) vendredi. Le Français Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) s'est adjugé la 4e et dernière étape après un parcours de 175,3 km entre Fontaine-le-Comte et Poitiers. Le podium du jour est complété par son compatriote Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et Gianluca Pollefliet (Decathlon AG2R La Mondiale).