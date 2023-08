Soren Waerenskjold remporte la première étape au sprint

L'Américain Scott McGill (Human Powered Health), l'Espagnol Diego Sevilla Lopez (Eolo-Kometa), le Néo-Zélandais James Fouché (Bolton Equities-Black Spoke) et les Français Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique) et Axel Narbonne (Nice Métropole Côte d'Azur) ont formé l'échappée du jour. Le groupe a ensuite été réduit à quatre coureurs lorsque Fouché s'est relevé pour attendre le peloton.

L'échappée a longtemps résisté au peloton après avoir compté jusqu'à 4 minutes d'avance et Narbonne a été le dernier repris à 10 km de la ligne. La victoire s'est jouée au sprint et Waerenskjold s'est montré le plus rapide devant l'Italien Giovanni Lonardi (Eolo-Kometa) et le Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ).