Soren Waerenskjold veut "absolument sprinter dans les jours à venir"

L'année dernière, Waerenskjold a terminé deuxième du classement final, à quarante secondes de Mathieu van der Poel. Il avait également remporté le contre-la-montre à l'époque. "Celui-ci était un peu plus court, mais plus difficile.'

Au passage intermédiaire, le Norvégien avait encore cinq secondes à rattraper sur le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek). "Je voulais économiser de l'énergie dans les virages. Cela allait me servir dans la deuxième partie du parcours. Les cinq derniers kilomètres étaient avec un vent favorable. Je voulais en profiter. Si je regarde l'ensemble de mon contre-la-montre, j'ai des fluctuations d'environ cinq watts, donc j'ai été assez constant".

Avant que le Norvégien ne soit autorisé à prendre le départ, un incident s'est produit sur le parcours et la course a été interrompue pendant un certain temps. "Bien sûr, cela a affecté les coureurs qui n'avaient pas encore pris le départ. Mais j'ai entendu dire que quelqu'un avait eu un malaise. Heureusement, il a pu être secouru et j'en suis très heureux. C'est bien plus important que la course".