Soudal-Quick Step attire le jeune talent français Paul Magnier

En septembre dernier, Magnier, qui roulait pour Trinity Racing en 2023, a terminé à la 3e place de la course espoirs des championnats d'Europe de cyclisme au Col du VAM aux Pays-Bas. En 2022, il a remporté deux étapes du Tour de la Lunigiana, dont il a terminé 2e du classement général et remporté le classement par points. En tant que junior, il a aussi terminé 4e de la course en ligne des Mondiaux de Wollongong et troisième des Mondiaux de mountainbike aux Gets.

"C'est une équipe avec une immense tradition en matière de développement des jeunes coureurs", a déclaré Magnier, cité dans le communiqué. "Comme j'aime les classiques, je sais que je suis au bon endroit. C'est incroyable de faire partie de la même équipe que le double champion du monde Julian Alaphilippe, qui m'a raconté des choses magnifiques sur le Wolfpack."