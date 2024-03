Soudal Quick-Step avec Alaphilippe, Asgreen et Lamperti

Soudal Quick-Step n'alignera pas de coureur belge au départ de Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison cycliste, samedi. Le 'Wolfpack' comptera en particulier sur le Français Julian Alaphilippe, vainqueur en 2019, le Danois Kasper Asgreen et l'Américain Luke Lamperti. La sélection a été dévoilée mercredi.

Soudal Quick-Step n'a pas brillé dans les classiques disputées jusqu'ici. "Nous savons que nous ne sommes pas les principaux favoris, mais cela ne signifie pas que nous ne ferons pas de notre mieux pour obtenir un bon résultat", a expliqué Davide Bramati, le directeur sportif dans un communiqué de l'équipe. "Les coureurs sont déterminés à tout donner ici et nous devons être confiants et attendre de voir comment les choses vont se dérouler après sept heures."

Les Italiens Mattia Cattaneo et Gianni Moscon, le Tchèque Josef Cerny et le Danois Casper Pedersen complètent l'équipe.

La 115e édition de Milan-Sanremo, traditionnellement la plus longue course du WorldTour de la saison, comprendra 288 kilomètres, avec les ascensions de la Cipressa et du Poggio en juges de paix.