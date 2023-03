Soudal-Quick Step avec Alaphilippe et trois Belges en Toscane

Julian Alaphilippe sera le leader des Soudal-Quick Step samedi lors de la 17e édition des Strade Bianche (WorldTour). On compte par ailleurs trois coureurs belges dans la sélection dévoilée mercredi par la formation WorldTour belge: Dries Devenyns, Pieter Serry et Mauri Vansevenant. Le reste de l'équipe se compose des Italiens Andrea Bagioli et Davide Ballerini et du Danois Casper Phillip Andersen.