Soudal Quick-Step avec des Warlop et Asgreen, Lotto Dstny mise sur Menten et Berckmoes

Les Quatre Jours de Dunkerque cyclistes (2.Pro), appelé aussi Grand Prix des Hauts de France, et ses six étapes, s'élancent mardi. Soudal Quick-Step aligne, entre autres, l'ancien vainqueur du Tour des Flandres Kasper Asgreen, Ayco Bastiaens, Warre Vangheluwe et Jordi Warlop.