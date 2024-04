Soudal-Quick Step avec quatre Belges dont Vansevenant et Van Wilder

Deux autres Belges, Pieter Serry et Louis Vervaeke, seront présents au départ à Charleroi. L'équipe est complétée par le Français Antoine Huby, le Britannique James Knox et le Néerlandais Pepijn Reinderink.

"Nous savons que nous ne sommes pas dans les favoris de cette course, mais nous avons une équipe forte et nous démarrons avec une motivation et une confiance énormes après notre solide performance à l'Amstel, où nous avons frôlé le podium après être passés à l'offensive tôt", a résumé le directeur sportif Klaas Lodewyck. "Nous verrons comment se déroule la course, mais nous croyons en nos chances d'obtenir un bon résultat à la fin de la journée."