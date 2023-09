Soudal Quick-Step à la fête: le général pour Cavagna, la dernière étape pour Asgreen

Le Français Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) est le vainqueur final du Tour de Slovaquie (2.1) dont la 5e et dernière étape, dimanche, a été remportée par son équipier danois Kasper Asgreen après 183,5 km entre Hlohovec et Puchov. Asgreen est sorti dans le final pour s'imposer, légèrement détaché, devant deux autres coureurs de Soudal Quick-Step, Bert Van Lerberghe et Tim Merlier.