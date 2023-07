Sprinteurs contre baroudeurs dans la 19e étape

Au menu, 172,8 km et un parcours accidenté, agrémenté par deux difficultés: la côte du Bois de Lionge (4e catégorie, 1,9 km à 5,7%) après 23,7 km de course et la côte d'Ivory (3e catégorie, 2,3 km à 5,9%), à 28 bornes de l'arrivée.

"C'est un peu plus dur que l'étape de la veille. Et certainement plus compliqué à contrôler pour les équipes de sprinteurs. Il y aura un vrai match entre les équipes des sprinteurs et les échappés", a analysé Thierry Gouvenou, le traceur du Tour.