Stefan Küng ne repart pas vendredi

Spécialiste du contre-la-montre, le Suisse, 30 ans, ne disputera pas le chrono soldant cette 111e édition de la Grande Boucle dimanche à Nice.

Stefan Küng est le 32e coureur à quitter la course. Ils sont encore 144 en course au départ d'Embrun vendredi pour une étape qui mènera les coureurs à Isola 2000 144,6 km plus loin en passant par deux cols hors-catégorie.

Les épreuves du contre-la-montre des JO se déroule le 27 juillet à Paris.