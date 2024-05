Stefano Oldani abandonne à son tour

Après celui de Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), un nouvel abandon a été annoncé mercredi matin avant le départ de la 11e étape du Tour d'Italie. L'Italien Stefano Oldani (Cofidis) est malade et quitte à son tour le Giro, a annoncé l'équipe Cofidis.

L'annonce de l'abandon du coureur italien de 26 ans intervient peu de temps après que Visma-Lease a Bike a annoncé celui de Cian Uijtdebroeks, lui aussi malade. Le coureur belge de 21 ans était 5e du général et portait le maillot blanc du meilleur jeune de ce 107e Giro.

Stefano Oldani était 103e du classement général, à près de deux heures (1h54:42) du maillot rose Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Le Milanais, passé par Lotto Soudal et Alpecin-Deceuninck avant de rejoindre Cofidis, avait signé sa seule victoire professionnelle sur le Giro en enlevant la 12e étape en 2022 à Gênes.

Il ne reste plus que 156 coureurs en course avant le départ de la 11e étape, qui relier mercredi Foiano di Val Fortore en Campanie et Francavilla al Mare dans les Abruzzes sur une distance de 207 km.