Steinhauser heureux de son succès: "je sentais dès le départ que j'avais de bonnes jambes"

"Ce matin à la signature je me suis dit: tu as de bonnes jambes, tu peux aller chercher la victoire, et ça a marché. C'est incroyable", a déclaré le longiligne Allemand (1,89 m pour 65 kg), qui a travaillé comme apprenti dans la métallurgie jusqu'en 2022.

C'est la première victoire professionnelle pour le jeune coureur (22 ans) de l'équipe EF Education, né dans une famille de cyclistes puisqu'il est le fils de Tobias, ancien professionnel pour la Mapei et T-Mobile, et le neveu de Jan Ullrich, ex-star déchue du peloton.

"J'avais déjà senti lors de la 8e étape que j'avais de bonnes jambes. Peut-être même pour gagner une étape. L'étape reine (la 15e étape dimanche, où il a fini troisième, ndlr), c'était déjà incroyable. J'étais déjà heureux avec ça. On est resté longtemps devant avec le groupe aujourd'hui, puis on a été repris, c'était un peu bizarre et j'ai décidé de retenter ma chance. Cela a payé. Dans la montée finale, j'étais super nerveux, je savais que je devais continuer. J'ai entendu à un moment donné que Pogacar avait attaqué. Mais j'étais déjà à deux kilomètres de l'arrivée et je savais que j'y arriverais."