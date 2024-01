Stephen Williams double vainqueur le dernier jour: "Gagner cela n'arrive pas souvent"

Stephen Williams (Israel-Premier Tech) a réalisé un beau doublé samedi au Tour Down Under cycliste. Le Britannique a non seulement remporté l'ultime étape au sommet du Mount Lofty mais s'est offert la victoire finale. Il a ainsi décroché à 27 ans ses 6e et 7e victoires en carrière et porté à trois ses succès en WorldTour, après la 1re étape du Tour de Suisse en 2022.