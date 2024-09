Stephen Williams fait coup double à Redcar, Remco Evenepoel 5e de la 2e étape

Au classement général, Williams s'empare du maillot de leader avec six secondes d'avance sur Onley et 16 sur Alaphilippe. Remco Evenepoel remonte à la 8e place du général avec 31 secondes de retard sur Williams.

Stephen Williams a décroché la 9e victoire de sa carrière et la quatrième cette saison après une étape et la victoire finale du Santos Tour Down Under ainsi que la Flèche Wallonne.

A 50 kilomètres de l'arrivée, Evenepoel, accompagné par son coéquipier français Julian Alaphilippe, ont formé, avec d'autres coureurs, un groupe de tête qui a compté plus d'une minute d'avance sur le peloton. Le double champion olympique a cependant été lâché par Alaphilippe, Onley et Williams à 13 bornes de l'arrivée.

Jeudi, la troisième étape de cette 20e édition se tiendra sur 166 kilomètres dans le Yorkshire du Sud entre Sheffield et Barnsley avec un profil vallonné et seulement trois courtes ascensions au programme : Long Lane (2e cat 2,4 km à 5,5%), Jawbone Hill (2e cat 1,7km à 8,9%) et Hound Hill (2e cat. 1,4 km à 5,5%).

Wout van Aert a remporté deux des trois dernières éditions, l'an dernier et en 2021.