Stephen Williams remporte la 6e étape, et décroche la victoire finale

Le Britannique Stephen Williams (Israel-Premier Tech) a remporté la 6e et dernière étape du Tour Down Under (WorldTour), disputée sur 128,2 km entre Unley et Mount Lofty, dimanche en Australie. La victoire finale lui appartient aussi, avec 9 secondes d'avance sur l'Équatorien Jhonatan Narvaez, et 11 sur le Mexicain Isaac Del Toro.