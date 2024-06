Succès de l'Australien Lachlan Morton, Greg Van Avermaet 7e, Jan Bakelants 28e

Unbound représente traditionnellement une course de 200 miles ou 322 kilomètres. Cette fois-ci, cependant, les organisateurs ont choisi de modifier l'itinéraire sur des routes de gravel encore plus accidentées. Celles-ci ont fait des victimes particulièrement nombreuses. Le champion du monde slovène de gravier Matej Mohoric, le nom le plus célèbre dans la liste des engagés, a été retardé par plusieurs crevaisons et une jante cassée. Il a décidé d'abandonner prématurément avec ses deux coéquipiers de la Bahrain-Victorious.

En tête de la course, les anciens coureurs professionnels Lachlan Morton et Chad Haga ont formé une échappée intéressante avec l'analyste cycliste et coureur néerlandais Thijs Zonneveld, mais Zonneveld a également abandonné victime de soucis mécaniques.