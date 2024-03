Sur le podium, Stefan Küng a vécu sa "meilleure journée du printemps" avant le Ronde

Parmi les grands animateurs dans le final, Stefan Küng s'est classé 3e d'À Travers la Flandre derrière Jonas Abrahamsen et Matteo Jorgenson. Le Suisse de l'équipe Groupama-FDJ a signé son meilleur résultat de la saison à Waregem, après sa 14e place sur Gand-Wevelgem et sa 16e place à l'E3 Saxo Classic. À ses yeux, cette progression est prometteuse en vue du Tour des Flandres, dimanche.

Avec Matteo Jorgenson et Tiesj Bennot, "Visma-Lease a-Bike avait le nombre dans la final. C'est un sérieux atout qu'ils ont bien joué", a commenté Küng après la course. C'est ce dernier qui a attaqué dans le dernier secteur pavé avant d'être neutralisé par Benoot. "J'étais probablement le plus fort, mais ils étaient deux et il était presque impossible pour moi de gagner cette course. D'autant plus que les autres du groupe de tête me surveillaient."

Peu avant la chute qui a notamment causé l'abandon de Wout van Aert, Stefan Küng avait senti la nervosité grimper. "J'ai décidé de me porter à l'avant du groupe et j'ai tout de suite entendu la chute derrière moi. Tout le monde était un peu choqué mais Matteo Jorgenson a vite rouvert la course. Et nous avons repris de l'avance. Tout peut aller si vite dans la course, sur une route large, sur une route étroite. Cela fait partie du cyclisme mais ce n'est pas ce que nous voulons en voir."