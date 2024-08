Sven Vanthourenhout ému après l'or de Remco Evenepoel: "On n'ose pas en rêver"

Sven Vanthourenhout, le sélectionneur de l'équipe belge de cyclisme, était ému aux larmes après la médaille d'or remportée par Remco Evenepoel sur la course en ligne des Jeux OIympiques de Paris, une semaine après celle obtenue sur le chrono. "On n'ose pas en rêver, même en parler. Mais, secrètement, on sait que c'est possible avec les qualités de nos coureurs. C'est phénoménal."