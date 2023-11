Sven Vanthourenhout a établi une liste de 15 coureurs en vue des Jeux

Dans exactement huit mois, l'épreuve de cyclisme contre-la-montre sera au programme des Jeux Olympiques de Paris. Wout van Aert et Remco Evenepoel semblent assurés d'être dans la sélection belge de quatre coureurs du coach national Sven Vanthourenhout ainsi que pour la course sur route qui se déroulera le 3 août. Le sélectionneur a établi une liste de 15 coureurs en vue des Jeux, a-t-il expliqué lundi lors du Belgian Cycling's Road to Paris Event à Bruxelles.

"Nous avons déjà parlé des Jeux avec les encadrements de Remco et de Wout", a expliqué Vanthourenhout. "Tous deux ont indiqué qu'ils voulaient se préparer pour le contre-la-montre olympique, qui se déroulera sur un parcours assez rapide".

Avec Evenepoel et Van Aert, le sélectionneur national a donc déjà deux noms sur le papier tant pour l'épreuve en ligne que pour celle contre-la-montre. Il reste donc deux places à prendre. "Dans les semaines à venir, des discussions sont prévues avec les équipes et les coureurs et nous évaluerons ensuite si nous allons à Paris avec quatre candidats potentiels à une médaille ou avec Wout et Remco et deux équipiers de luxe", a déclaré Vanthourenhout.