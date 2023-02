Sven Vanthourenhout félicite Nys: "Répondre aux attentes de cette manière, c'est spécial"

Avec une médaille d'or pour Thibau Nys, une médaille de bronze pour Witse Meeusen et cinq coureurs dans le top 10, la Belgique s'est illustrée sur la course espoirs des Mondiaux de cyclocross samedi à Hoogerheide aux Pays-Bas. De quoi ravir le sélectionneur national Sven Vanthourenhout.

"Statistiquement, c'était la catégorie où nous avions le plus de chances d'obtenir une médaille d'or", a déclaré Vanthourenhout. "Mais ce n'est pas toujours facile d'y arriver. Thibau était le grand favori et répondre aux attentes d'une telle manière, c'est spécial. C'est une très belle journée pour lui mais aussi pour les autres espoirs qui ont livré une solide course."

Vice-champion d'Europe chez les espoirs et médaillé de bronze au championnat de Belgique chez les élites, Nys a connu de bons moments cette saison mais aussi de moins bons avec ses problèmes de dos. "Cela n'a pas toujours été facile pour lui cette saison, mais il est encore jeune et il peut encore avoir des jours sans. Il a passé un cap et chapeau à lui pour ce qu'il a réalisé ici."