Sven Vanthourenhout n'attend pas de miracle de la triple championne du monde Sanne Cant

Si la sélection masculine belge ne pourra pas compter sur Wout van Aert, les élites dames auront bien dans leurs rangs une triple championne du monde en la personne de Sanne Cant pour les Mondiaux de cyclocross qui se dérouleront à Tabor en Tchéquie. Ses derniers liserés datent cependant de 2019, et les Néerlandaises ont depuis pris le contrôle sur la scène mondiale. Le sélectionneur Sven Vanthourenhout n'attend donc pas de miracle de sa leader.

"Sanna est toujours ambitieuse et motivée, et c'est tout à son honneur. Le fait qu'elle participe au relais est également révélateur. Je n'ai aucun doute qu'elle se donnera à fond, mais nous ne pouvons pas attendre d'elle qu'elle remporte un titre ou une médaille", a expliqué Vanthourenhout lundi à l'occasion de l'annonce des sélections à Tubize. "En tant que fédération, nous sommes très fiers des trois titres mondiaux qu'elle a conquis et nous serons également heureux qu'elle soit encore présente à Tabor. Elle le mérite sur base de ses résultats, et elle tire les autres coureuses vers le haut avec son ambition et sa motivation."

Sanne Cant (33 ans) a conquis son 15e titre consécutif de championne de Belgique plus tôt ce mois-ci. Elle mènera un quatuor en Tchéquie avec Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle et Laura Verdonschot.