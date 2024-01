Sylvain Moniquet: "Je me sens stabilisé et moins stressé qu'en 2023"

Sylvain Moniquet (25 ans) se lance en 2024 dans sa quatrième saison au sein de Lotto-Dstny. Le coureur wallon, qui sera en fin de contrat au terme de la campagne, avoue avoir passé un nouveau cap en 2023, même sa mise en route a été difficile. "J'ai pris du temps pour m'adapter à la nouvelle structure, au changement d'entraînement", a expliqué Sylvain Moniquet vendredi à Malines. "J'ai trouvé mes marques au Tour du Doubs (12e) et surtout au Tour de Hongrie (5e) et au Tour de Suisse où j'ai évolué en haute montagne avec les meilleurs spécialistes. J'ai été un peu déçu de ma Vuelta où j'ai été malade pendant les deux dernières semaines, ce qui a rendu ma course très difficile."

Le coureur namurois a préparé 2024 essentiellement sur les routes belges. "Je n'ai passé que deux semaines en Espagne au début décembre. Mais je suis en condition, je ne suis pas malade ni blessé et je suis prêt pour notre stage d'équipe à Denia (Espagne) qui commence samedi. J'enchaînerai avec un stage en altitude à Ténérife. Ma première course sera la Ruta des Sol. Je disputerai ensuite les classiques de la Drôme et de l'Ardèche, le Trofeo Laigueglia, les courses du Jura, Besançon et du Doubs avant les classiques wallonnes et le Tour de Hongrie. Mon objectif personnel de 2024 est de gagner ma première course pro".

Le Namurois ne sait pas encore quel sera son grand tour de l'année. "Le Tour de France est un souhait mais il faut que je garde la forme jusque là".