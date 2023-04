Tadej Pogacar apprécie le nouveau parcours: "Cela peut rendre la course plus intéressante"

Les UAE Team Emirates, Tadej Pogacar en tête, ont reconnu vendredi le parcours de Liège-Bastogne-Liège, le quatrième Monument de la saison. Un parcours qui a été modifié dans sa finale. Les coureurs obliqueront vers la droite, à quelque 300 mètres du sommet de La Redoute, dans la partie la plus dure de la côte emblématique de la "Doyenne" pour aller chercher, après une descente, la côte de Cornémont, non officiellement répertoriée, et attaquer la côte des Forges avant la montée finale de la Roche-aux-Faucons.

Tadej Pogacar apprécie ce changement. "Cela ne change pas trop, juste un peu mais je pense que cela peut rendre la course plus intéressante", dit le Slovène, vainqueur de la Doyenne en 2021.

"Cette modification du parcours donne encore plus d'importance à La Redoute. Avant, l'ascension de La Redoute prenait plus de temps mais on avait ensuite davantage de temps pour récupérer. Maintenant, cette nouvelle côte après La Redoute pourrait faire de cette partie du parcours le point le plus dur de la course. On pourrait s'attendre à ce que la course explose à ce endroit, surtout si la météo est mauvaise", avance Tadej Pogacar. "Mais je pense que la course sera intéressante dès le début".