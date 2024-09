Tadej Pogacar au Canada pour préparer ses Mondiaux, Arnaud De Lie en défense de titre

Pogacar fait en effet son retour dans le peloton professionnel, alors qu'il n'a plus couru depuis sa victoire finale à Nice sur la Grande Boucle, le 21 juillet. "Je me suis senti assez mal pendant les quinze jours qui ont suivi le Tour, physiquement. Je me suis mis en mode 'arrêt'", a expliqué le désormais triple vainqueur du Tour. "J'ai repris doucement par la suite, mais entre-temps, j'ai accumulé pas mal d'entraînement dans les jambes. Et je suis très heureux d'avoir pu passer une partie de l'été à la maison. Cela faisait des années."

Sur les parcours vallonnés des deux classiques canadiennes, 'Pogi' sera sur son terrain. Mais il profite plutôt de Québec et Montréal comme rampe de lancement vers les Mondiaux, dont la course en ligne aura lieu le 29 septembre. "Je suis plus excité que jamais à l'idée de participer à un championnat du monde. Le parcours est celui qui me convient le mieux", depuis son arrivée chez les élites.