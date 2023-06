Tadej Pogacar avec Adam Yates, Marc Soler et Rafal Majka pour ramener la couronne

Le Suisse Marc Hirschi ne fait pas non plus partie de la sélection d'UAE Team Emirates, que rejoint l'Autrichien Félix Grossschartner. Ce dernier aura un rôle d'homme à tout faire, avec le Norvégien Vegard Stake Laengen, tandis que l'Italien Trentin pourrait tenter sa chance dans les arrivées qui lui conviennent.

"En tant qu'équipe, nous avons travaillé très dur pour se préparer, et tout est en place. Nous avons un très bon groupe", a réagi Tadej Pogacar, maillot jaune 2020 et 2021. "Il y a aussi de sérieux compétiteurs, mais cela sera toujours le cas sur les plus grandes courses. Nous y allons pour nous montrer sous un bon jour, avec le but de gagner."