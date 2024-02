Tadej Pogacar débute sa saison samedi en Italie

Il s'agira de la première course sur route de l'année pour le Slovène. "Après un super début de saison de l'équipe, je suis impatient de commencer moi-même. Je me suis montré patient et j'ai adopté une approche plus calme cette année pour commencer un peu plus tard. Ce sera une longue saison, avec deux grands Tours (Giro puis Tour de France, ndlr), ce qui sera nouveau pour moi", a commenté Tadej Pogacar, 25 ans, cité dans le communiqué et qui avait entamé l'année dernière en Espagne par la classique Jaén Paraiso Interior (1.1) le 13 février, puis par le Tour d'Andalousie.

Il a récolté 17 victoires en 2023. Sa dernière course remonte au 7 octobre lors de sa victoire au Tour de Lombardie.