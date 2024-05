Tadej Pogacar domine la concurrence mais s'incline devant Ganna: "Il était plus fort"

Plus rapide que Ganna au premier passage intermédiaire, Tadej Pogacar a ensuite perdu du terrain. "J'ai essayé de courir fort au début, dans la partie qui me convenait mieux avec quelques montées et des virages. Dans les derniers kilomètres, j'ai essayé de ne pas me tuer et de maintenir l'effort. J'ai tenu une très bonne vitesse, mais il était plus fort."

"Nous avions déjà amélioré la position avant les Mondiaux l'année dernière, mais elle s'est révélée trop agressive. Cela me faisait mal. Je suis un peu moins agressif maintenant, j'ai travaillé sur la position et le physique et cela s'améliore à chaque entraînement. En vue du Tour de France, il faut travailler tous les détails: corps, jambes, motivation, matériel. Nous voulons atteindre la perfection, et essayons toujours de nous améliorer."

La performance du jour ne suffit cependant pas au leader du classement général. "Le dernier effort, ce sera sur le Monte Grappa, la dernière étape montagneuse (la 20e étape, ndlr). Quand on peut prendre du temps comme aujourd'hui, il faut en profiter. Nous serons plus confortables et confiants dans les jours à venir."