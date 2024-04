Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel premiers prétendants à La Doyenne

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) sont pointés comme les deux favoris de la 110e édition de Liège-Bastogne-Liège (WorldTour), la dernière des classiques du printemps, disputée ce dimanche sur la distance de 259 kilomètres. Double tenant du titre, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) est sur le flanc à la suite de sa chute au Tour du Pays Basque, tout comme Primoz Roglic (BORA-hansgrohe).

Mathieu van der Poel, 6e à Liège en 2020, n'est depuis plus revenu dans la cité ardente. Le Néerlandais a pour sa part survolé les classiques, remportant le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

Vainqueur de La Doyenne en 2020, Pogacar compte déjà six succès cette année. Le Slovène a survolé les Strade Bianche et le Tour de Catalogne.

Mais la liste des prétendants à la victoire ne se limite pas à ces deux coureurs. Les Britanniques Tom Pidcock, 2e l'an dernier et vainqeur de l'Amstel Gold Race, et Stephen Williams, vainqueur de la Flèche Wallonne, ont de solides arguments à faire valoir.

Côté belge, les regards se tournent vers Maxim van Gils, 3e à Huy, Mauri Vansevenant, Dylan Teuns ou encore Tiesj Benoot, 3e de l'Amstel.

On suivra aussi les Français Kevin Vauquelin, 2e mercredi à Huy, et le vainqueur de la Flèche brabançonne Benoît Cosnefroy, l'Espagnol Santiago Buitrago, 3e en 2023, le Danois Mattias Skjelmose, le Suisse Marc Hirschi, 2e en 2020 à Liège, ou le champion olympique Richard Carapaz, le Polonais Michal Kwiatkowski et le Kazakh Alexey Lutsenko, récent vainqueur du Tour des Abruzzes.