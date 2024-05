Tadej Pogacar grand favori, 14 Belges au départ du 107e Giro

Avec les absences de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel ou encore Primoz Roglic, 'Pogi' n'aura pas de réel rival sur le papier mais n'aura pas course gagnée d'avance pour autant. Le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), deuxième en 2023, le Colombien Daniel Martinez (Bora-hansgrohe), 5e en 2021, le Français Romain Bardet (DSM-Firmenich PostNL), deuxième de Liège-Bastogne-Liège, et l'Australien Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) semblent être les mieux armés pour le concurrencer.

Il y aura quatorze belges au départ. Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a bike), 8e de la Vuelta l'an dernier, semble être le seul à pouvoir se mêler à la lutte pour le classement général à moins que Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) ne poursuive sur la lancée de sa 4e place à l'Amstel Gold Race et sa 6e place à Liège. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) visera lui les victoires d'étape sur les sprints et tentera de se mêler à la lutte pour le classement par points. On note aussi le retour à la compétition de Jasper Sutyven, un peu plus d'un mois après la lourde chute sur A Travers la Flandre. Une chute qui a également causé le forfait de Wout van Aert (Visma-Lease a bike) qui devait faire ses débuts sur la 'Corsa Rosa' cette année.

Le 107e Giro se terminera dans les rues de Rome le dimanche 26 mai.