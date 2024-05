Tadej Pogacar a lancé sprint trop tôt car il était "un peu nerveux"

L'équipe de Pogacar a montré son ambition comme elle a montré sa vulnérabilité dans l'étape inaugurale. Le Slovène s'est en effet retrouvé sans le moindre coéquipier dans le final, après que UAE avait entrepris la chasse de l'échappée. "Nous avons essayé de contrôler l'étape, mais ce n'était pas notre jour", a avoué le leader. "Il y a toujours des coureurs qui ont un peu de mal le premier jour d'un grand tour. Nous l'avons vu dans notre équipe, mais nous nous en sommes bien sortis dans l'ensemble."

Pas vainqueur sur la ligne, Tadej Pogacar s'est néanmoins montré le plus impressionnant dans la montée finale du Bivio di San Vito. "J'ai fait tout ce que je pouvais dans la montée, mais Narvaez était très fort et il a su me suivre. Ensuite, j'ai lancé le sprint trop tôt. Cela faisait longtemps que j'avais dû sprinter avec deux autres coureurs, et j'étais un peu nerveux", a déclaré le Slovène.