Tadej Pogacar lève son chapeau à Vingegaard: "Jonas était simplement meilleur"

Tadej Pogacar a dû s'avouer vaincu face à Jonas Vingegaard au sprint de la 11e étape du Tour de France mercredi entre Évaux-les-Bains et Le Lioran. "Jonas était simplement meilleur, chapeau à lui", a confié le maillot jaune lors de l'interview flash.

Le coureur d'UAE Emirates a pourtant compté plus de 30 secondes d'avance sur Vingegaard au pied du Col de Pertus, avant-dernière difficulté de la journée. "J'ai peut-être dépensé un peu trop d'énergie mais je me sentais quand même bien. Dans la montée de Pertus, je l'ai attendu car je savais qu'il reviendrait de toute façon après le sommet. J'ai essayé de récupérer pour prendre les bonifications. J'ai misé sur le sprint mais Jonas était simplement meilleur, chapeau à lui."

Pogacar avait cru faire la différence en attaquant à 31 km de l'arrivée dans le Puy Mary-Pas de Peyrol. Le Slovène a finalement été repris par Vingegaard dans le Col de Pertus avant de perdre au sprint. "Je me sentais très bien mais Jonas est bien revenu. Il a montré qu'il était en bonne forme. C'était une journée difficile mais je l'ai appréciée. Espérons que le Tour continue comme ça."

Pogacar ne pense cependant pas avoir perdu une bataille morale face à son rival. "Je pense que l'on a vu qu'on se vaut. Je l'ai battu sur la première montée et il m'a battu dans la deuxième. La course sera différente ce week-end dans les Pyrénées. Ce seront de longues ascensions pour lesquelles je me suis davantage préparé", a conclu le Slovène.