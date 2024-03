Tadej Pogacar remporte la 3e étape après un nouveau solo

Comme sur la 2e étape mardi, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté en solitaire la 3e étape du Tour de Catalogne (WorldTour) courue sur 176,7 km entre Sant Joan de les Abadesses et le sommet du Port Ainé mercredi en Espagne.

Pogacar a devancé l'Espagnol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) et l'Italien Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Le Slovène conforte aussi sa première place au général avec 2:27 d'avance sur Landa et 2:55 sur le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe).

Un groupe de dix coureurs s'est isolé en tête dans la montée du Port de Toses (1re cat., 4 km à 9%) avec Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), les Britanniques Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) et Stephen Williams (Israel Premier-Tech), les Colombiens Ivan Sosa (Movistar) et Harold Tejada (Astana), le Danois Andreas Kron (Lotto Dstny) l'Espagnol Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), le Norvégien Andreas Leknessund (Uno-X) et le Français Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale).