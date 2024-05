Tadej Pogacar remporte le contre-la-montre de la 7e étape et creuse l'écart en tête

Au bout de 40,6 kilomètres, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est imposé sur le contre-la-montre individuel comptant pour la 7e étape du Tour d'Italie (2.UWT) entre Foligno et Perugia. Il s'agissait du plus long contre-la-montre du Giro depuis 2015. Les deux coureurs d'Ineos Grenadiers l'Italien Filippo Ganna et l'Américain Magnus Sheffield ont respectivement terminé deuxième et troisième de l'étape du jour.