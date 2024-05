Tadej Pogacar salue la victoire d'Alaphilippe: "La manière dont il a roulé était folle"

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a connu une journée sans trop de problèmes dans le peloton, qui a terminé à 5:25 du vainqueur du jour Julian Alaphilippe à l'occasion de la 12e étape du Tour d'Italie, jeudi. Le maillot rose slovène a salué la performance du vainqueur français de la Soudal Quick-Step, "un grand champion", comme il l'a qualifié en conférence de presse d'après course.

"Je suis très content de le voir gagner. La manière dont il a roulé était folle", a commenté un Pogacar peu avare d'efforts spectaculaires. "C'était une course merveilleuse de sa part. Les grands champions savent rouler de cette manière, et il mérite cette victoire."

Les Bahrain-Victorious de l'Italien Antonio Tiberi ont tenté de profiter du vent pour semer la zizanie dans le peloton à une vingtaine de kilomètres du terme. Le groupe s'est étendu mais n'a finalement pas connu de fractures. "Je ne dirais pas que j'ai été surpris" par la manœuvre, a expliqué le maillot rose. "J'étais content de les voir à l'avant pour que nous puissions nous reposer", a-t-il souri. "Le parcours était agréable, pas ennuyant et le temps est passé vite avec une belle météo et un bon vent. J'ai apprécié aujourd'hui, certainement plus qu'hier."