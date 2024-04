Tadej Pogacar savoure sa deuxième victoire dans la Doyenne "remplie d'émotions"

"C'était un jour incroyable depuis le départ. On a roulé fort avec l'équipe pour imprimer un bon rythme et être un peu plus serein", a expliqué Tadej Pogacar, 25 ans, qui accroche un 6e Monument à son palmarès, au micro des organisateurs. "Mais toute la journée était remplie d'émotions. J'ai pensé à la maman de ma compagne toute la journée, quand nous avons dû rentrer à la maison. L'an dernier, je me suis fracturé la main. Ces deux dernières années ont été vraiment difficiles. Je suis content d'avoir gagné une fois encore cette magnifique course. Merci à mes équipiers pour leur fantastique boulot, sans eux je n'aurais pas pu le faire."

Tadej Pogacar a attaqué dans la Redoute à 34km de l'arrivée respectant à la lettre le plan de course après une épreuve durcie par son équipe UAE Emirates. "J'avais en tête d'être prudent cette année, alors que l'an dernier je pensais plus à ne pas gaspiller d'énergie. La première partie de course était vraiment très froide. Puis on a fait exactement ce que l'on avait prévu dans la Redoute. C'est encore plus spécial de gagner en solitaire après une si longue journée, et gagner avec le maillot de champion de Slovénie sur les épaules, c'est magnifique."