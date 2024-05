Tadej Pogacar s'impose en solitaire au sommet de la 2e étape et domine déjà le général

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 2e étape du Tour d'Italie (WorldTour) dimanche, et a ainsi pris la tête du classement général. Le grand favori slovène a dominé les pentes du Sanctuaire d'Oropa et s'est imposé en solitaire avec une trentaine de secondes d'avance sur le Colombien Daniel Martinez (BORA-hansgrohe) et le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers).