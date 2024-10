Tadej Pogacar tenté de gagner le Giro, le Tour et la Vuelta la même année

Pogacar a remporté facilement le Giro et le Tour de France en 2024 avant de réaliser encore des performances époustouflantes au Mondial et au Tour de Lombardie.

"Mais je respecte mes coéquipiers. Il y a plusieurs coureurs dans l'équipe UAE qui peuvent gagner un grand tour. Il n'y a aucune raison d'être avide et de se faire des ennemis dans l'équipe où je me sens chez moi."

"Quand je serai un peu plus âgé, j'aimerais essayer une saison. Gagner les trois grands tours en une année est possible".

Plutôt que de venir disputer la Vuelta, "Pogi" avait privilégié la course à l'arc-en-ciel en Suisse sur un parcours tracé pour lui. Il avait même renoncé à courir les Jeux Olympiques.

"Le maillot rose et le maillot jaune sont beaux, mais on ne peut les porter que pendant trois semaines. Le maillot arc-en-ciel se porte sur toutes les courses et attire l'attention. Les gens voient toujours le champion du monde", a encore ajouté Pogacar.

La Vuelta est le seul grand tour qui ne figure pas à son palmarès. Il y a pris la 3e place en 2019.

Aucun coureur dans l'histoire n'a remporté les trois grands tours la même année.

Pogacar a l'intention de disputer deux grands tour en 2025, le Tour où il visera un 4e succès et, sans doute, la Vuelta. Il essayera auparavant de s'offrir le Monument Milan-Sanremo où il s'est classé 3e cette année, devancé au sprint par Jasper Philipsen et Michael Matthews. Il y avait pris la 4e place en 2023 et la 5e en 2022.