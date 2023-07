Tadej Pogacar toujours à l'affût du maillot jaune

"Il y a eu de belles courses jusqu'ici, à part deux étapes qui ont été très calmes. En tout cas, je suis satisfait de cette journée. Je ne suis pas surpris que cela ait été difficile aujourd'hui, on savait que ça se passerait comme ça, comme il y a deux jours. Mais j'ai joué la sécurité, on a surveillé qu'il n'y avait personne de dangereux dans l'échappée", a commenté le Slovène au micro des organisateurs, prêt à fondre sur le Danois pour lui ravir le maillot jaune dès que possible. "Le Grand Colombier c'est une montée difficile, mais j'espère que j'aurai de bonnes jambes. Le maillot jaune, c'est l'objectif tous les jours et à chaque minute. Mais déjà si j'arrive à récupérer quelques secondes, je serais heureux".