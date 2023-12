Tadej Pogacar va découvrir le Giro en 2024

La course au maillot rose était le seul grand tour que le coureur slovène de 25 ans n'avait pas encore disputée. Pogacar s'était révélé lors de son premier grand tour en terminant 3e du Tour d'Espagne en 2019. Il a ensuite remporté le Tour de France à deux reprises, en 2020 et 2021, avant de terminer 2e de la Grande Boucle ces deux dernières années, s'inclinant à chaque fois face à Jonas Vingegaard. Le Danois de Jumbo-Visma ne sera pas au Giro mais Pogacar devrait le retrouver au Tour, lui qui doublerait ainsi Giro et Tour de France.

Sur les routes italiennes, Tadej Pogacar devrait avoir pour rivaux Wout van Aert ainsi que les Britanniques Simon Yates et Geraint Thomas.