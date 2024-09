Tadej Pogacar victorieux à Montréal: "cela ajoute de la confiance pour les Mondiaux"

"L'équipe a fait un super boulot aujourd'hui. Sans eux, ce plan n'aurait pas pu fonctionner à la perfection", a reconnu le Slovène au micro des organisateurs et qui s'impose une deuxième fois à Montréal. "Chapeau à mes équipiers, heureusement aussi j'avais les bonnes jambes pour terminer le travail. C'est une très belle course avec un très beau parcours. Il faisait super chaud et c'était super dur, mais je ne me plains pas".

Avec un total de 4.500 m de dénivelé positif, les 17 boucles du circuit autour du parc de l'université de Montréal faisaient figure de test avant la course en ligne des championnats du monde à Zurich le 29 septembre prochain, où le Slovène de 25 ans apparaît toujours plus comme le favori.