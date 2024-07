Tadej Pogacar voulait "frapper fort" sur des routes qu'il "connaissait très bien"

Tadej Pogacar a conquis le maillot jaune et sa 12e victoire d'étape en carrière sur le Tour de France, mardi à l'issue de la 4e étape. Le Slovène a couru sur des routes qui lui sont familières et voulait profiter de cet avantage pour "frapper fort" d'entrée, comme il l'a expliqué au micro des organisateurs.

"Je suis super content. C'était plus ou moins le plan et nous l'avons très bien exécuté. C'était une étape de rêve. Il est incroyable de la finir en solitaire", a expliqué celui qui s'est imposé avec 35 secondes d'avance sur la concurrence, Evenepoel en premier lieu. "C'était très agréable de rouler ici et de grappiller les secondes de bonification au sommet. J'étais en confiance au départ et j'avais de bonnes jambes, je devais essayer."

"Je voulais frapper fort et je connais cette étape très bien. Je me suis beaucoup entraîné ici dans le passé. Cela ressemblait à une étape à la maison, entre Sestrières et le col de Montgenèvre", a ajouté Pogacar.