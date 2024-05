Tadej Pogacar voulait "terminer le Giro avec la bonne mentalité"

Tadej Pogacar a encore éclaboussé de son talent le Tour d'Italie, samedi, en remportant la 20e étape avec la double ascension du Monte Grappa. Le Slovène remportera le classement général s'il termine sain et sauf la dernière étape, à Rome, et il quittera les routes italiennes avec un sentiment de satisfaction, avec six victoires d'étape en poche. "Je voulais terminer avec une bonne mentalité", a-t-il expliqué au micro de l'organisation après la course.