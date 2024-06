Tao Geoghegan Hart forfait pour la Grande Boucle

Le Britannique est sur la touche plus longtemps que prévu, lui qui avait chuté lors de la 5e étape du Critérium du Dauphiné le 6 juin. Relevé avec une fracture à une côte et en plus malade, il avait abandonné deux jours plus tard. Tao Geoghegan Hart n'est pas encore remis à 100% et doit poursuivre sa convalescence.

Le Britannique, 29 ans, a remporté le Giro, le Tour d'Italie, en 2020. Il compte 9 victoires à son palmarès (dont un succès au Tour des Alpes l'an dernier) et espérait disputer une deuxième fois le Tour de France après une première expérience en 2021.