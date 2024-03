Team Visma-Lease a Bike alignera Benoot, Jorgenson et van Baarle rétabli

Malade, van Baarle avait dû renoncer à disputer À Travers la Flandre mercredi. L'Américain Matteo Jorgenson, vainqueur mercredi à Waregem, et Tiesj Benoot seront les deux autres hommes forts sur le Ronde.

Les Néerlandais Mick et Tim van Dijke, l'Italien Edoardo Affini et le Norvégien Per Strand Hagenes seront leurs équipiers.