Thibau Nys et Fem van Empel s'imposent à Waterloo

Thibau Nys (Baloise Trek Lions) a remporté la première des 14 manches de la Coupe du monde de cycloross, dimanche à Waterloo, aux Etats-Unis. Le champion du monde espoirs s'est imposé en solitaire avec 16 secondes d'avance sur Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), vainqueur l'an dernier dans le Wisconsin, et 41 sur son coéquipier néerlandais Pim Ronhaar.

Thibau Nys décroche à 20 ans sa première victoire en Coupe du monde chez les élites, et prend ainsi la tête du classement de la Coupe du monde.

Les Néerlandais Joris Nieuwenhuis et Lars van der Haar complètent le top 5. Le champion d'Europe Michael Vanthourenhout a pris la 6e place.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Fem van Empel (Jumbo-Visma). La championne du monde et lauréate de la dernière Coupe du monde, l'a emporté en solitaire avec 36 secondes et 1:51 d'avance sur ses compatriotes Puck Pieterse et Ceylin del Carmen Alvarado.

La Néerlandaise de 21 ans s'offre ainsi un second succès cette saison après avoir remporté le Be-MINE Cross de Beringen la semaine dernière.

Après cette escapade outre-Atlantique, la Coupe du monde reviendra en Belgique avec une deuxième épreuve prévue à Maasmechelen le 29 octobre. Avant cela, les spécialistes des labourés se donnent rendez-vous le weekend prochain à Overijse pour la manche d'ouverture du Superprestige.